Nel 2025, Abbas Araghchi ha intensificato gli sforzi diplomatici dell’Iran, cercando di rafforzare i rapporti con gli Stati Uniti. L’obiettivo principale è prevenire un possibile attacco statunitense a Teheran, aprendo un canale di dialogo che possa contribuire a stabilizzare la regione e tutelare gli interessi della Repubblica Islamica. Questa strategia rappresenta un passo cruciale nel contesto delle tensioni internazionali e delle trattative sul nucleare.

Nel 2025 ha girato il mondo per provare a puntellare la Repubblica Islamica sul piano diplomatico e accarezzato l’obiettivo di una nuova intesa sul nucleare, ora Abbas Araghchi, ministro degli Esteri dell’Iran, ha provato a riaprire il canale con gli Usa per raggiungere un risultato ben più immediato ma che appare come presupposto per tutto il resto: prevenire un attacco statunitense a Teheran e dare respiro al Paese. La tessitura di Araghchi. Axios riporta che il 62enne diplomatico a capo della politica estera nella presidenza di Masoud Pezeshkian, rientrato di recente da una visita di Stato in Libano, ha contattato l’inviato speciale Usa per il Medio Oriente, Steve Witkoff, col fine di prevenire l’assalto da parte dell’amministrazione Usa di Donald Trump e nuovi bombardamenti dopo quelli americano-israeliani di giugno. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iran, l’ultima battaglia diplomatica di Araghchi: fermare l’assalto statunitense

