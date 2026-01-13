Iran l' intelligence sequestra un carico di kit per Starlink

L’intelligence iraniana ha dichiarato di aver sequestrato un carico di kit per internet satellitare Starlink nelle aree di confine, sostenendo che fossero destinati a scopi di spionaggio e sabotaggio all’interno del paese. La notizia evidenzia le tensioni tra Iran e tecnologie di comunicazione satellitare, sottolineando le preoccupazioni di sicurezza e controllo delle informazioni nel contesto internazionale.

L'intelligence iraniana ha annunciato il sequestro di un ampio carico di kit per internet satellitare Starlink nelle regioni di confine, sostenendo che fosse destinato a "operazioni di spionaggio e sabotaggio" all'interno del Paese. Secondo quanto riportato da canali Telegram dei media statali.

Iran, continuano le proteste, le autorità impiccano un uomo accusato di spionaggio per il Mossad, l'agenzia d'intelligence israeliana che qualche giorno fa ha lanciato un appello ai manifestanti iraniani invitandoli ad intensificare le proteste x.com

L’Iran torna a protestare e il potere mostra le sue crepe. Secondo un rapporto d’intelligence citato dalla stampa britannica, Ali Khamenei avrebbe predisposto un piano di fuga verso Mosca nel caso in cui esercito e polizia non riuscissero a contenere le manife - facebook.com facebook

