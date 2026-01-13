Iran l' intelligence sequestra un carico di kit per Starlink

Da today.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’intelligence iraniana ha dichiarato di aver sequestrato un carico di kit per internet satellitare Starlink nelle aree di confine, sostenendo che fossero destinati a scopi di spionaggio e sabotaggio all’interno del paese. La notizia evidenzia le tensioni tra Iran e tecnologie di comunicazione satellitare, sottolineando le preoccupazioni di sicurezza e controllo delle informazioni nel contesto internazionale.

L’intelligence iraniana ha annunciato il sequestro di un ampio carico di kit per internet satellitare Starlink nelle regioni di confine, sostenendo che fosse destinato a "operazioni di spionaggio e sabotaggio" all’interno del Paese. Secondo quanto riportato da canali Telegram dei media statali. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Anche Starlink in Iran non funziona più. I “jammer” del regime e l’intervento di Musk

Leggi anche: L’Iran dà la caccia a Starlink per spegnere le proteste

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Venezuela e il giallo della petroliera russa sequestrata da Trump: armi a bordo?; USA sequestrano nave russa nell'Atlantico: Sforzo enorme per una petroliera vuota, qualcosa trasportava.

iran intelligence sequestra caricoIran, l'intelligence sequestra un carico di kit per Starlink - Le proteste partite dai commercianti del bazar, colpiti dal crollo del rial e da un'inflazione galoppante, si sono trasformate in una rivolta contro il regime degli ayatollah, saliti al potere dopo la ... today.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.