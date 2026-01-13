L’ambasciatore dell’Iran in Italia ha dichiarato che le stime sui morti durante le proteste sono esagerate dai nemici del paese. Secondo lui, la manipolazione dei numeri relativi a vittime e feriti rappresenta una strategia consolidata per aumentare la pressione internazionale e distorcere la realtà dei fatti. La posizione ufficiale sottolinea la volontà di presentare una versione più equilibrata degli eventi, respingendo le interpretazioni sensazionalistiche.

“La manipolazione e l’esagerazione dei numeri relativi a morti e feriti è sempre stata una delle tattiche dei nemici dell’Iran per aumentare la pressione e distorcere la realtà. Recentemente agli ambasciatori di vari Paesi sono stati mostrati filmati dei disordini che dimostrano come individui terroristi prendano di mira con colpi d’arma da fuoco la popolazione civile e le forze dell’ordine”. Lo ha affermato in un’intervista a LaPresse l’ambasciatore iraniano in Italia, Mohammad Reza Sabouri. “Mi colpisce come le organizzazioni per i diritti umani siano rimaste in silenzio di fronte alla realtà del martirio di oltre mille donne e uomini innocenti durante i 12 giorni di aggressione del regime israeliano, mentre oggi improvvisamente si dichiarano preoccupate per statistiche fasulle”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, l’ambasciatore in Italia: “Numero dei morti nelle proteste è esagerato dai nostri nemici”

