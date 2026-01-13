Iran Kallas | Potrebbe succedere qualcosa di simile alla caduta di Assad

Il commento di Kallas evidenzia la preoccupazione per una possibile escalation di tensioni in Iran, dove le proteste contro il governo e il crescente costo della vita continuano a provocare violenze contro i civili. Mentre l’Occidente e l’Unione europea osservano la situazione, la situazione rimane sotto stretta attenzione, con il rischio di sviluppi simili a quelli della caduta di Assad in Siria.

(LaPresse) L'Occidente e l'Unione europea rimangono alla finestra mentre in Iran proseguono le violenze contro i civili che protestano contro il governo e il carovita. "Nessuno sa cosa porteranno i prossimi giorni e le prossime settimane. Potrebbe succedere qualcosa di simile alla caduta del regime di Assad, che è stata una sorpresa per tutti. Oppure, come spesso accade, questi regimi potrebbero rivelarsi molto, molto resistenti. Quindi, in realtà, non lo sappiamo", ha detto Kaja Kallas, Alta rappresentante Ue, in seguito ai colloqui con il ministro degli Esteri tedesco Boris Pistorius a Berlino.

