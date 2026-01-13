Iran | il regista dissidente Asgari bloccato in patria era atteso a Firenze

Il regista dissidente iraniano Asgari, recentemente accolto con entusiasmo alla Mostra di Venezia, non è riuscito a lasciare il paese ed è rimasto in Iran. La sua opera, tuttavia, sarà presentata in anteprima toscana domenica 18 gennaio alle ore 16 al cinema Astra di Firenze, offrendo al pubblico l’opportunità di confrontarsi con la sua produzione in un momento difficile per la libertà di espressione.

Accolto con entusiasmo all'ultima Mostra di Venezia, arriva al cinema Astra di Firenze, in anteprima toscana domenica 18 gennaio alle ore 16.00, Divine Comedy, il nuovo film di Ali Asgari, tra le voci più apprezzate del cinema iraniano di oggi, che però, data la situazione attuale in Iran, è. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Regista iraniano Ali Asgari atteso in Italia: è bloccato a Teheran Leggi anche: Ali Asgari bloccato in Iran: il regime ferma il regista, ma non il suo film La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Iran, volo cancellato per il regista dissidente Ali Asgari. Era atteso a Bologna per il suo film; Ali Asgari non può arrivare in Italia, volo cancellato per le tensioni in Iran: Irraggiungibile da diversi giorni; Iran, Bologna si mobilita. Volo cancellato per Asgari; Ali Asgari bloccato a Teheran, alla vigilia delle anteprime di Divine Comedy. Iran, Bologna si mobilita. Volo cancellato per Asgari - Il regista dissidente con il regime era atteso oggi al Modernissimo. msn.com

Il regista iraniano Asgari non arriva in Italia, il suo volo cancellato - Atteso in Italia per la promozione del film Divine comedy, in uscita al cinema il 15 gennaio, "il regista iraniano Ali Asgari non potrà arrivare oggi nel nostro Paese, per la cancellazione del suo vol ... ansa.it

Regista iraniano Ali Asgari atteso in Italia: è bloccato a Teheran - Atteso in Italia per la promozione del film 'Divine comedy', in uscita al cinema il 15 gennaio, il regista iraniano ... msn.com

Atteso in Italia per la promozione del film Divine comedy, in uscita al cinema il 15 gennaio, "il regista iraniano Ali Asgari non potrà arrivare oggi nel nostro Paese, per la cancellazione del suo volo da Teheran. Nella drammatica situazione in corso in Iran, il gov - facebook.com facebook

Iran, volo cancellato per il regista dissidente Ali Asgari. Era atteso a Bologna per il suo film x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.