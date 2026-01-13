Iran il fiume della protesta in piazza anche a Milano | Morte a Khamenei Trump aiutaci tu – Il video

In Italia, anche a Milano, si sono svolte manifestazioni di solidarietà con gli iraniani che protestano nel loro paese. Le strade si sono riempite di slogan e richieste di cambiamento, mentre la repressione del regime iraniano prosegue da settimane. Questa mobilitazione internazionale riflette il desiderio di libertà e di un futuro diverso per l’Iran, coinvolgendo anche la diaspora e sostenendo le istanze di un popolo in cerca di riforme.

«Morte al Dittatore!», « Make Iran Great Again », «Torni Pahlavi!». Mentre si stringe la morsa degli Ayatollah sui manifestanti che da ormai oltre due settimane riempiono le strade dell’Iran, a scendere in piazza per spingere il crollo del regime sono anche gli iraniani all’estero. Inclusa la diaspora che vive in Italia. A Roma come a Milano sono centinaia, tantissimi giovani, ma non solo, e si sgolano come forse non mai nel momento in cui vedono per la prima volta a portata di mano la possibilità che il regime teocratico crolli sotto il peso del dissenso. Nel capoluogo lombardo il luogo scelto per la manifestazione, sotto lo sguardo vigile di polizia e Digos, è il consolato americano. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Scioperi e cortei, dilaga la protesta in Iran: «Morte a Khamenei». La polizia spara sulla folla. Gli Usa: «Basta, la gente vuole libertà» – Foto e video Leggi anche: Prosegue la protesta in Iran: nuove manifestazione. Le ong: almeno 50 morti. E Khamenei attacca Trump Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Buio sull'Iran, blackout di internet e telefoni dopo le proteste-fiume. Scontri e arresti, Khamenei: «Trump si occupi dei suoi problemi»; Iran, dilaga la protesta: blackout di Internet in tutto il Paese. E Trump torna a minacciare: «Non toccate i manifestanti»; Iran, blackout internet e telefoni per le proteste/ Khamenei minaccia Trump: Arrogante, verrà rovesciato. Iran, il fiume della protesta in piazza anche a Milano: «Morte a Khamenei, Trump aiutaci tu» – Il video - Gli iraniani scendono in piazza per spingere il crollo del regime. open.online

L'Iran brucia, 65 morti e migliaia di arresti: «Chi manifesta sarà condannato a morte». Ma la protesta continua a oltranza - L'Iran brucia: fuochi al centro delle strade, i canti e gli slogan di «morte a Khamenei» e «lunga vita allo Scià». msn.com

Iran, dilaga la protesta: blackout di Internet in tutto il Paese. E Trump torna a minacciare: «Non toccate i manifestanti» - L'ente di controllo online Netblocks segnala un blackout di Internet a Teheran e in molte città dell'Iran. msn.com

In Iran la gente sfida la dura e sanguinosa repressione del regime teocratico. Centinaia, forse migliaia i morti. La fame di libertà straripa come un fiume in piena nelle strade di Teheran, Isfahan, Bandar Abbas, Bassora, Tabriz. L’incendio si è propagato a tutto il - facebook.com facebook

In questo Trump almeno ha il merito di averlo detto chiaramente nelle sue linee di sicurezza nazionale (senza considerare il fiume costante di sue dichiarazioni). Venendo allo specifico dell’Iran va ricordato che il Paese é in crisi e le condizioni di vita sono peg x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.