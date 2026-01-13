Iran il fiume della protesta in piazza anche a Milano | Morte a Khamenei Trump aiutaci tu – Il video

In Italia, anche a Milano, si sono svolte manifestazioni di solidarietà con gli iraniani che protestano nel loro paese. Le strade si sono riempite di slogan e richieste di cambiamento, mentre la repressione del regime iraniano prosegue da settimane. Questa mobilitazione internazionale riflette il desiderio di libertà e di un futuro diverso per l’Iran, coinvolgendo anche la diaspora e sostenendo le istanze di un popolo in cerca di riforme.

«Morte al Dittatore!», « Make Iran Great Again », «Torni Pahlavi!». Mentre si stringe la morsa degli Ayatollah sui manifestanti che da ormai oltre due settimane riempiono le strade dell’Iran, a scendere in piazza per spingere il crollo del regime sono anche gli iraniani all’estero. Inclusa la diaspora che vive in Italia. A Roma come a Milano sono centinaia, tantissimi giovani, ma non solo, e si sgolano come forse non mai nel momento in cui vedono per la prima volta a portata di mano la possibilità che il regime teocratico crolli sotto il peso del dissenso. Nel capoluogo lombardo il luogo scelto per la manifestazione, sotto lo sguardo vigile di polizia e Digos, è il consolato americano. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

