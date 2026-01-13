Iran Francesca Albanese criticata per una risposta sui social

Francesca Albanese è stata al centro delle critiche sui social dopo aver risposto a commenti riguardanti la repressione in Iran. La sua dichiarazione su X ha suscitato discussioni, evidenziando il ruolo delle piattaforme digitali nel dibattito internazionale. Questa vicenda mette in luce come le risposte pubbliche possano influenzare l’opinione pubblica e le relazioni tra figure pubbliche e temi di attualità.

Dopo la repressione del regime iraniano, a far discutere non è una presa di posizione, ma una risposta netta data da Francesca Albanese su X. L'episodio risale all'11 gennaio, quando l'utente "Anna" (@AnnaP1953) chiama in causa Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori Palestinesi occupati, chiedendole perché non si sia espressa sulla repressione in Iran. La replica, netta, arriva il giorno successivo: «Perchè sono la relatrice Onu sul territorio Palestinese occupato. Non mi "spendo". Mi dedico con rigore al mandato Onu conferitomi, e che svolgo GRATUITAMENTE, così come fa la mia collega, Mai Sato, relatrice Onu sull'Iran.

Nella prima slide una simpatica Francesca Albanese spiega stizzita che lei non si spende per l’Iran perché si occupa solo di Palestina Nella seconda slide una simpatica Francesca Albanese si spende per il Venezuela spericolandosi in ardite analisi su econo x.com

Greta Thunberg, Francesca Albanese, Ilaria Salis: dove siete In Iran stanno morendo centinaia di donne nel silenzio generale. I diritti valgono solo quando fanno comodo Difendiamo solo le ONG dei migranti e chiudiamo gli occhi davanti a chi viene uccisa - facebook.com facebook

