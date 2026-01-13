iran e pro mad una sinistra fuori dal mondo conte si smarca

In un contesto internazionale complesso, alcune forze di sinistra mostrano atteggiamenti ambigui, come nel caso di Iran e pro Mad, che sembrano schierarsi con regimi autoritari. Nel frattempo, Conte si distingue cercando di prendere le distanze. Alberto Trentini osserva con attenzione questo scenario, evidenziando le contraddizioni di una sinistra che, in alcuni casi, sembra appoggiare leader autocratici come Nicolas Maduro.

Alberto Trentini torna, e trova l'osceno spettacolo di un pezzo di sinistra che parteggia per il suo carceriere, Nicolas Maduro. La realtà supera la fantasia nel fronte antagonista. Partiti che convocano sit-in al grido di «Giù le mani dal Venezuela!», professori che insultano chi inneggia alla libertà, militanti che pretendono di spiegare il Venezuela ai venezuelani, mentre il segretario della Cgil Maurizio Landini parla del dittatore di Caracas come di un «presidente eletto dal popolo». Dal Sudamerica al Medio Oriente sono giorni cruciali, che eccitano antichi riflessi anti-occidentali, a cui i progressisti di casa nostra (e non solo) non riescono a sottrarsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

