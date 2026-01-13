Iran a Tehran si scende ancora in piazza nonostante le esecuzioni e i cecchini Almeno 12mila i morti tra cui molti giovanissimi – Il video

Nonostante le repressioni violente e le esecuzioni, le proteste continuano a Tehran, con migliaia di vittime, tra cui molti giovani. Secondo Iran International, almeno 12.000 persone sono state uccise nelle recenti manifestazioni, considerate dal media di opposizione il più grande massacro nella storia moderna dell’Iran, avvenuto principalmente tra l’8 e il 9 gennaio. La situazione resta tesa e difficile, con una popolazione che chiede giustizia e libertà.

« Almeno 12mila persone, molte under 30, sono state uccise» nelle proteste in Iran. A riportarlo è Iran International, in quello che la testata di opposizione basata a Londra definisce «il più grande massacro nella storia contemporanea dell’Iran, avvenuto in gran parte nelle notti dell’8 e 9 gennaio». La stima del comitato editoriale del quotidiano si basa «su un’analisi esclusiva di fonti e dati medici» e la sua diffusione è stata «ritardata fino alla convergenza delle prove». Per fornire il dato è stata fatta su un’analisi in più fasi di notizie da più fonti, «tra cui una vicina al Consiglio supremo per la Sicurezza nazionale». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: In Iran per la fine dell’anno si scende in piazza: dai commercianti agli studenti le manifestazioni contro il carovita – Il video Leggi anche: Tunisia, imbarcazione di migranti naufraga al largo di Salakta, almeno 40 morti, tra cui alcuni neonati, 30 le persone soccorse - VIDEO Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Proteste Iran, regime spara sulla folla. Teheran: Se Usa attaccano risponderemo; Iran, gli Ayatollah lanciano un avvertimento agli Usa. Ma intanto si prova a trattare tra le proteste; Iran, il regime fa una strage: oltre 2.000 i morti: spari sulla folla e milizie negli ospedali; L'Iran ribolle, manifestazioni contro il regime in tutto il Paese. Khamenei e i suoi pronti alla fuga in caso di crisi - I video. Iran, a Tehran si scende ancora in piazza nonostante le esecuzioni e i cecchini. «Almeno 12mila i morti, tra cui molti giovanissimi» – Il video - von der Leyen annuncia: «Presto nuove sanzioni Ue» L'articolo Iran, a Tehran si scende ancora in piazza nonostante le esecuzioni e i cecchini. msn.com

Iran, anche la comunità genovese scende in piazza contro il regime degli Ayatollah - Denunciati il blackout di Internet, la repressione violenta e un bilancio che parla di centinaia di morti ... lavocedigenova.it

Iran, gli Ayatollah lanciano un avvertimento agli Usa. Ma intanto si prova a trattare tra le proteste - Convocati i diplomatici di Italia, Gb, Francia e Germania ... tg.la7.it

Ministan Harkokin Wajen Iran, Abbas Araghchi, ya ce Tehran ta yi nasarar shawo kan barazanar zanga-zangar in jinin gwamnati a fain asar. A halin yanzu zanga-zangar nuna goyon bayan gwamnatin Iran na ci gaba da gudana a manyan biranen Iran. H - facebook.com facebook

Messaggi minacciosi da Tehran verso manifestanti iraniani a Torino x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.