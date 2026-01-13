Ipsen Italia annuncia la nomina di Irina Zotova come nuova presidente e amministratore delegato. Proveniente dalla Russia, Zotova porta con sé una solida esperienza nel settore farmaceutico, rafforzando la presenza dell’azienda nel mercato italiano. La sua leadership si inserisce in un percorso di crescita e sviluppo, con l’obiettivo di consolidare le attività di Ipsen nel nostro Paese.

Arriva dalla Russia forte di una robusta esperienza nel pharma la nuova presidente e Ad di Ipsen Italia Irina Zotova. Con questa mossa l’azienda biofarmaceutica focalizzata nello sviluppo di farmaci innovativi in oncologia, malattie rare e neuroscienze, punta a crescere in Italia. “È per me un grande onore entrare a far parte del team italiano; con entusiasmo lavorerò per contribuire alla costante crescita di Ipsen come player chiave in oncologia, neuroscienze e malattie rare”, ha detto la nuova presidente e Ad di Ipsen Italia, consapevole delle grandi sfide per la salute. “Il nostro impegno in innovazione e ricerca sarà costante per garantire l’accesso a terapie trasformative in grado di migliorare significativamente la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ipsen Italia: chi è la nuova presidente e Ad Irina Zotova

Leggi anche: Farmaceutica: Ipsen Italia, Irina Zotova è il nuovo presidente e Ad

Leggi anche: Chi è Catherine Connolly, la nuova nuova presidente (pro pal) dell'Irlanda

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Irina Zotova nuova presidente e a.d. di Ipsen Italia - La manager avrà il compito di guidare la crescita dell'azienda biofarmaceutica, consolidando gli obiettivi strategici negli ambiti di ricerca e sviluppo, accesso alle terapie e visione di lungo period ... businesspeople.it