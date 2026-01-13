Ipm di Lecce garante dei detenuti | Criticità nella struttura biblioteca e cucina ancora non attivi

La garante dei detenuti di Lecce ha visitato l’Istituto penitenziario minorile, recentemente riaperto dopo circa vent’anni di inattività. Durante la visita sono emerse alcune criticità, in particolare riguardo alle condizioni della struttura, alla biblioteca e alla cucina, ancora non operative. La presenza della garante sottolinea l’attenzione alle condizioni e ai diritti delle persone detenute presso questa struttura.

LECCE – La garante leccese dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale si è recata in visita all’Istituto penitenziario minorile, inaugurato lo scorso 20 novembre, dopo circa venti anni di inattività. La capienza massima è di 27 ragazzi, al momento ve ne sono soltanto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Un anno di attività del Garante dei detenuti nella Casa Circondariale Leggi anche: Si conclude il monitoraggio del Garante dei detenuti nella camere di sicurezza: ecco cos'è emerso Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Sovraffollamento, suicidi in aumento e trasferimenti continui: carceri pugliesi in affanno. Carcere minorile, i detenuti di Santa Bona trasferiti nella nuova struttura di Rovigo entro un mese. Si valuta l’apertura di un centro rieducativo - I dodici ragazzi attualmente detenuti verranno trasferiti nel nuovo carcere minorile ... ilgazzettino.it

Carceri, lite Nordio-Garante: “Falso allarme, suicidi in calo” - Un’allarmata relazione del garante nazionale dei detenuti si trasforma in penoso balletto di cifre. repubblica.it

Allarme suicidi? Il Garante dei detenuti cambia versione per non scontentare Nordio - Un'agitazione che si protrae da mesi, ma che a ridosso di Ferragosto ha raggiunto vette notevoli. huffingtonpost.it

#Calciomercato Gasperini chiama, Ryan si fa garante Dopo il silenzio a Lecce, il tecnico vede Friedkin e Ranieri. Dal mercato al futuro: Gian Piero rassicurato" ( Simone Valdarchi ) IL ROMANISTA A rompere il silenzio ci ha pensato una stretta di mano. Poche - facebook.com facebook

#Gasperini chiama, Ryan si fa garante Dopo il silenzio a #Lecce, il tecnico vede #Friedkin e #Ranieri. Dal mercato al futuro: Gian Piero rassicurato @ValdarchiSimone #ASRoma #Calciomercato x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.