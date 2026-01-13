Oggi, martedì 13 gennaio, torna in streaming su Video Mediaset la puntata di

Nuovo appuntamento oggi – martedì 13 gennaio – con la soap turca Io sono Farah. Nella puntata odierna Farah insiste per lasciare l’ospedale dopo l’attentato subiTo da lei e Bade. Tahir è convinto che dietro ci sia Benham, e cerca di costringere l’ambasciatore iraniano a contattare Behnam. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Io sono Farah, replica puntata del 13 gennaio in streaming | Video Mediaset

Leggi anche: Io sono Farah, replica puntata del 2 gennaio in streaming | Video Mediaset

Leggi anche: Io sono Farah, replica puntata del 5 gennaio in streaming | Video Mediaset

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Io sono Farah, replica puntata del 12 gennaio in streaming | Video Mediaset; Io sono Farah, replica puntata dell’8 gennaio in streaming | Video Mediaset; Io sono Farah, replica puntata del 9 gennaio in streaming | Video Mediaset; Io sono Farah replica puntata del 7 gennaio in streaming | Video Mediaset.

Io sono Farah, replica puntata del 12 gennaio in streaming | Video Mediaset - Video per rivedere in streaming l'episodio inedito disponibile su Mediaset Infinity ... superguidatv.it