Io sono Farah perché Tahir viene arrestato e Farah vuole divorziare

Dopo gli eventi che hanno segnato la fine della prima stagione, Farah si trova a dover affrontare un nuovo capitolo della sua vita. Con un anno di distanza dagli avvenimenti precedenti, si prepara a prendere decisioni importanti, tra cui quella di chiedere il divorzio. La sua determinazione e il desiderio di ricominciare rappresentano il filo conduttore di questa fase di transizione, che anticipa le sfide e le scelte della seconda stagione.

Tra il finale della prima stagione e l'inizio della seconda di Io sono Farah, avviene un salto temporale di un anno. Ali Galip mette in atto un piano che separa Farah e Tahir, in modo decisamente importante. Infatti, vedremo che Lekesiz finisce in prigione, mentre la protagonista gli chiede di divorziare. Una svolta inaspettata, visto che la coppia stava progettando di recarsi in Francia per iniziare una nuova vita, lontana finalmente dal pericolo e dai problemi. Il boss, però, cerca a tutti i costi di evitare che i due innamorati realizzino questo sogno e riesce nel suo intento grazie all'aiuto di Behnam.

