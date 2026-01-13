Investito sulla Lecce-Gallipoli dopo un mese di cura torna libero il lupo Agrikò

Dopo un intervento di circa un mese presso il centro recupero fauna selvatica di Calimera, il lupo Agrikò, investito sulla Lecce-Gallipoli lo scorso dicembre, è stato liberato. L’animale, curato con attenzione, ha ripreso il suo habitat naturale, segnando il successo di un intervento di recupero e tutela della fauna selvatica locale.

CALIMERA - Era stato investito la sera del 13 dicembre scorso, all’altezza dello svincolo per Lequile, sulla superstrada Lecce-Gallipoli, ma ora dopo circa un mese di ricovero e cura nel centro recupero fauna selvatica presso il museo di storia naturale del Salento a Calimera, è tornato in. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

