Investimento mortale a Roma | Cynthia aveva 69 anni Condannato a 6 anni l’automobilista

A Roma, un investimento mortale ha portato alla condanna di un giovane automobilista. M.B., 31 anni, è stato condannato a sei anni di carcere per aver provocato la morte di Cynthia Ventucci, 69 anni, avvenuta l’11 gennaio 2025 in via Andriulli, nel quartiere Collatino. L’episodio ha suscitato attenzione sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità degli automobilisti.

È arrivata una condanna a sei anni di carcere per M.B., 31 anni, ritenuto responsabile di aver investito e ucciso Cynthia Ventucci, 69 anni, la sera dell' 11 gennaio 2025 in via Andriulli, nel quartiere Collatino. La decisione è stata presa dal gup con rito abbreviato. Velocità quasi doppia rispetto al limite e stupefacenti: gli accertamenti. Secondo quanto ricostruito, l'uomo era alla guida dopo aver assunto stupefacenti e procedeva a una velocità di circa 95 chilometri orari, a fronte del limite di 50. M.B., che si trovava agli arresti domiciliari, è stato riconosciuto colpevole di omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione psico-fisica dovuto all'assunzione di cocaina.

