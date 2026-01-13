Investimento a Imola | donna in gravi condizioni

Martedì 13 gennaio, intorno alle 8.30, si è verificato un grave incidente a Imola, presso l’incrocio tra via Selice e via Poiano. Un episodio che ha coinvolto una donna, attualmente in condizioni critiche. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità, mentre le forze dell’ordine sono sul posto per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

Attorno alle ore 8.30 di oggi, martedì 13 gennaio, è avvenuto un grave incidente a Imola, all'altezza dell'incrocio tra via Selice e via Poiano. Si tratta dell'investimento di una donna di 77 anni, che mentre camminava a piedi è stata investita da una.

