Investimento a Imola | donna in gravi condizioni

Martedì 13 gennaio, intorno alle 8.30, si è verificato un grave incidente a Imola, presso l’incrocio tra via Selice e via Poiano. Un episodio che ha coinvolto una donna, attualmente in condizioni critiche. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità, mentre le forze dell’ordine sono sul posto per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

Si tratta dell'investimento di una donna di 77 anni, che mentre camminava a piedi è stata investita da una.

