Investimenti per impianti più sicuri e moderni a San Martino Buon Albergo

San Martino Buon Albergo si impegna nell’aggiornamento e modernizzazione degli impianti sportivi, puntando a migliorare la sicurezza e la qualità delle strutture. Questo intervento mira a offrire spazi più funzionali e affidabili per la comunità, assicurando un ambiente adeguato alle esigenze degli utenti e alle normative vigenti. Un investimento che rafforza l’impegno del Comune nel promuovere il benessere e l’attività sportiva nel territorio.

