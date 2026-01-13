Investimenti per impianti più sicuri e moderni a San Martino Buon Albergo

San Martino Buon Albergo si impegna nell’aggiornamento e modernizzazione degli impianti sportivi, puntando a migliorare la sicurezza e la qualità delle strutture. Questo intervento mira a offrire spazi più funzionali e affidabili per la comunità, assicurando un ambiente adeguato alle esigenze degli utenti e alle normative vigenti. Un investimento che rafforza l’impegno del Comune nel promuovere il benessere e l’attività sportiva nel territorio.

San Martino Buon Albergo si prepara a un nuovo passo avanti nella riqualificazione delle proprie strutture sportive. La giunta comunale ha approvato la variazione al Piano Operativo Annuale della società in house Archimede Servizi, che introduce una serie di interventi mirati da realizzare nel. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

