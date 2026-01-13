Inverno in pausa torna l’autunno Cosa aspettarti

L'inverno si prende una pausa e lascia spazio all'autunno. Dopo settimane di neve, gelo e temperature sotto le medie di gennaio, si prevede un cambiamento nelle condizioni atmosferiche. Le correnti si sposteranno da Nord a Sud, portando aria più mite e umida. Questo nuovo scenario influenzerà le temperature e le precipitazioni, segnando un passaggio stagionale che interesserà diverse regioni.

Dopo molti giorni con neve anche in pianura e sulle zone costiere, gelo notturno e soprattutto temperature che in molti casi sono state inferiori alle medie di gennaio, stiamo per assistere a un cambiamento della circolazione atmosferica: non più correnti da Nord ma molto più miti e umide da Meridione. Inverno "in pausa". Questo si traduce, come spiegano gli esperti, in una pausa dell'inverno e un ritorno di un clima più autunnale fatto anche da nubi e piogge ma non più il freddo intenso dei giorni scorsi con aumenti delle temperature sia nei valori massimi che in quelli minimi. Grazie all'anticiclone di origine sub-tropicale, infatti, " dimentichiamoci le forti gelate degli ultimi giorni, dai -7°C in Pianura Padana del lunedì passeremo diffusamente ai +5° di minima anche al Nord, con massime fino a 7-10°C", fa sapere Lorenzo Tedici de Ilmeteo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

