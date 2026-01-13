Intitolato al giudice Scopelliti il laboratorio enogastronomico dell’Ipalbtur Trecroci

Il laboratorio enogastronomico dell’Ipalbtur Trecroci è stato intitolato al giudice Scopelliti, simbolo di impegno e dedizione. Un’occasione significativa per rafforzare il legame tra istituzioni e giovani, sottolineando l’importanza della formazione e della cultura. La presenza delle istituzioni in questi momenti rappresenta un segno di vicinanza alla comunità studentesca, contribuendo a valorizzare il percorso formativo e le eccellenze locali.

“Ritengo sia un momento molto importante. Per noi istituzioni è fondamentale essere presenti, in questi momenti, al fianco della comunità studentesca. Si tratta di un momento fortemente voluto non solo da noi, ma anche dalla scuola e dal territorio, che si vuole legare ulteriormente al ricordo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: L’istituto “Vassallo” tra memoria e innovazione: intitolato il laboratorio al professor Nuzzolo Leggi anche: Premio Sila 90 al presidente del Coni Calabria Tino Scopelliti Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. IL PERCORSO DELLA MEMORIA: SABATO MATTINA SI INTITOLA AL GIUDICE FERDINANDO IMPOSIMATO IL PARCO PUBBLICO DI VIA MARTIRI DI SANT’ANNA A POZZI Verrà intitolato a Ferdinando Imposimato, magistrato simbolo della lotta alle organiz - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.