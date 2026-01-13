Inter Pisa i toscani rispondono presenti | il terzo blu sarà tutto esaurito

L’attesa per il match tra Inter e Pisa si fa sempre più concreta, con i biglietti che stanno andando a ruba. Il terzo settore blu sarà tutto esaurito, confermando l’interesse crescente per questa partita in programma venerdì 23 gennaio. I tifosi toscani rispondono presente, assicurando un’atmosfera vivace e partecipata allo stadio. Un appuntamento importante che sottolinea l’entusiasmo intorno a questo incontro di calcio.

Inter Pisa. I numeri confermano quello che nell’aria si percepiva già da settimane: il match tra Inter e Pisa, in programma venerdì 23 gennaio, si giocherà in una cornice di pubblico straordinaria. La notizia dell’ultim’ora è il sold out del settore ospiti dello stadio San Siro. La risposta della tifoseria toscana è stata immediata e massiccia, polverizzando ogni biglietto disponibile per il terzo anello blu. Saranno esattamente 4.361 i sostenitori nerazzurri che si metteranno in viaggio verso Milano. Un vero e proprio esodo pacifico che trasformerà una parte del “Meazza” in una succursale dell’ Arena Garibaldi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

