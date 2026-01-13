Inter Napoli non solo sul campo | una sfida da 3 miliardi tra record di ricavi e solidità finanziaria

Inter e Napoli sono due protagoniste anche sul fronte finanziario, oltre alla competizione in campo. La loro sfida riguarda record di ricavi e solidità economica, con un valore complessivo che si aggira intorno ai 3 miliardi di euro. Un confronto che evidenzia la crescita e la stabilità delle due società, rendendo il duello non solo sportivo, ma anche economico.

Inter News 24 Inter Napoli non è solo l’infuocato duello scudetto in Serie A: le due rivali si sfidano anche dal punto di vista del bilancio e dei ricavi. Il duello per lo scudetto tra Inter e Napoli non è solo una questione di campo, ma una vera e propria sfida tra colossi aziendali. Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, il valore d’impresa ( enterprise value ) delle due società ha raggiunto cifre astronomiche: 3 miliardi di euro complessivi. L’Inter di Oaktree sfiora ormai i 2 miliardi, mentre il Napoli di De Laurentiis si attesta saldamente sul miliardo, confermando un decennio di crescita verticale per entrambi i brand. 🔗 Leggi su Internews24.com

