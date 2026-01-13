Inter-Napoli le immagini parlano chiaro | prima del rigore

L'incontro tra Inter e Napoli ha evidenziato, come in altre partite, momenti di tensione legati alle decisioni arbitrali. In particolare, prima del rigore assegnato, sono emerse immagini che testimoniano la calma e l'attenzione delle squadre sul campo. Sebbene meno mediatico rispetto ad altri episodi, questo episodio sottolinea l'importanza di un approccio equilibrato e preciso nelle fasi cruciali del gioco.

Non ha fatto lo stesso rumore mediatico del rigore discusso in Milan-Genoa, ma anche Inter-Napoli ha avuto il suo momento di tensione attorno al dischetto. Un episodio che riporta alla mente una dinamica ormai nota: disturbare il punto di battuta, scavare il terreno, provando a condizionare chi deve calciare il rigore. Una scena già vista pochi giorni prima e che a San Siro si è riproposta, con esiti però molto diversi. Durante l’on-field review di Daniele Doveri, mentre Antonio Conte protestava fino all’espulsione, sul dischetto si è infatti accesa una piccola battaglia lontana dalle telecamere principali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

