Inter-Napoli le immagini parlano chiaro | prima del rigore
L'incontro tra Inter e Napoli ha evidenziato, come in altre partite, momenti di tensione legati alle decisioni arbitrali. In particolare, prima del rigore assegnato, sono emerse immagini che testimoniano la calma e l'attenzione delle squadre sul campo. Sebbene meno mediatico rispetto ad altri episodi, questo episodio sottolinea l'importanza di un approccio equilibrato e preciso nelle fasi cruciali del gioco.
Non ha fatto lo stesso rumore mediatico del rigore discusso in Milan-Genoa, ma anche Inter-Napoli ha avuto il suo momento di tensione attorno al dischetto. Un episodio che riporta alla mente una dinamica ormai nota: disturbare il punto di battuta, scavare il terreno, provando a condizionare chi deve calciare il rigore. Una scena già vista pochi giorni prima e che a San Siro si è riproposta, con esiti però molto diversi. Durante l’on-field review di Daniele Doveri, mentre Antonio Conte protestava fino all’espulsione, sul dischetto si è infatti accesa una piccola battaglia lontana dalle telecamere principali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Lazio in silenzio stampa, comunicato durissimo: “Le immagini parlano chiaro” – VIDEO
Leggi anche: Graziani consiglia Conte: «Deve imparare a rivedere le immagini prima di protestare. Sul rigore dato all’Inter…»
Conte, rabbia ed espulsione in Inter-Napoli: cosa è successo. FOTO e RICOSTRUZIONE; Conte non parla dopo Inter-Napoli: cosa è successo e tutte le reazioni live; Conte non parla dopo Inter-Napoli: cosa è successo e tutte le reazioni; Cosa rischia Antonio Conte dopo la sceneggiata per il rigore in Inter-Napoli: c'è il caso Allegri.
Inter-Napoli, ironia sulla previsione (sbagliata) di Matri: la "risposta" di Troisi è virale - 2 (doppietta di McTominay), i napoletani si sono divertiti a riportare alla luce le previsioni della vigilia. areanapoli.it
Inter-Napoli 2-2. Conte, espulso dopo il rigore, scontro con il quarto uomo: “Vergognatevi” - 2 la sfida da scudetto di San Siro, con la squadra di Chivu due volte in vantaggio e quella di Conte due volte capace di fare il pari: immagine ... tg.la7.it
La Juventus di Spalletti vale Inter, Napoli e Milan: si aprono nuovi scenari, anche quello dello scudetto - facebook.com facebook
Che ritardo clamoroso su questo social. Bastoni non può incitare lo stadio in un Inter-Napoli Paragonano contatto Ostigard-Fullkrug a Mkhitaryan-Rrhamani. Eppure le immagini sono chiare. Ostigard colpisce pallone, Rrahamani no Dicono che il rigore è giust x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.