Inter Napoli caso Juan Jesus-Thuram | spunta il video della Ref CAM La ricostruzione

È stato diffuso un video che mostra il dialogo tra Doveri e i calciatori dell’Inter, in seguito al contrasto tra Thuram e Juan Jesus durante la partita tra Inter e Napoli. La “Ref CAM” fornisce una ricostruzione dettagliata degli eventi, offrendo uno sguardo chiaro e oggettivo su quanto accaduto in campo, senza giudizi o interpretazioni affrettate.

Inter News 24 Inter Napoli, spunta il dialogo tra Doveri e i calciatori nerazzurri dopo il duro contrasto tra Thuram e Juan Jesus. La ricostruzione. Non si placano le polemiche per la direzione di gara di Daniele Doveri in Inter-Napoli, nonostante la promozione ricevuta a Open VAR. Un nuovo video esclusivo della Ref CAM della Lega Serie A ha svelato l’acceso confronto in campo dopo il contatto tra Juan Jesus e Marcus Thuram, un episodio che ha lasciato l’attaccante francese con la maglietta letteralmente bucata da un calcio del difensore brasiliano. Inter Napoli: “Lauta, tu che fai? Freni la gamba?”. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Napoli, caso Juan Jesus-Thuram: spunta il video della “Ref CAM”. La ricostruzione Leggi anche: Napoli-Inter, il rigore svelato da Ref Cam: fu l’assistente a chiamarlo Leggi anche: Juan Jesus come Pavlovic tenta di danneggiare il dischetto. Thuram lo vede e… – VIDEO La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Inter-Napoli, moviola: Juan Jesus su Thuram lanciato verso l'area. Manca fallo e giallo (ma niente rosso). Tutti gfli episodi del Meazza; Sei proprio tu, Juan Jesus? Tra Inter e Roma pareva finito, Conte ne ha fatto un intoccabile; Moviola Inter-Napoli, tutti gli episodi del big-match: Juan Jesus su Thuram era da rosso? Giusto il rigore per i nerazzurri?; Moviola Inter-Napoli, fischia CalVARese: Doveri, piace la gestione all'inglese. Inter-Napoli, moviola: dubbi sul rigore, cosa rischia Conte, graziato Juan Jesus - Napoli analizzata al microscopio dal talent di Dazn Luca Marelli e dall’esperto di Mediaset Graziano Cesari, la ... sport.virgilio.it

