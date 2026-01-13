L'incontro tra Inter e Napoli ha attirato l'attenzione per un annuncio riguardante Hojlund, che alcuni hanno definito inaspettato. Tuttavia, nonostante le tensioni in classifica, l'evento ha confermato come le valutazioni sui giocatori possano variare e come le sfide tra le squadre di vertice continuino a sorprendere per i loro sviluppi.

Lo scontro ai piani alti della classifica tra Inter e Napoli non ha creato la potenziale voragine tra la capolista e le inseguitrici, elemento che fortemente si temeva alla vigilia. In caso di vittoria i nerazzurri sarebbero volati a +5 dal Milan e ad addirittura +7 dai partenopei che, grazie ad una prestazione di gran carattere, hanno fissato il risultato sul 2-2. Tra i protagonisti della sfida c’è Rasmus Hojlund, che non ha segnato ma che ha vissuto una grande serata. Le opinioni sul danese sono eterogenee: fanno discutere le ultime parole di Pierpaolo Marino sul suo conto. Presa di posizione netta su Hojlund: la valutazione dell’attaccante del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Inter-Napoli, annuncio shock su Hojlund: “Non è un fuoriclasse”

Leggi anche: Clamoroso Napoli, annuncio shock su Conte: riguarda il suo futuro!

Leggi anche: Napoli Inter, Conte conta gli assenti in vista della prossima partita: Rrahmani e Lobotka ancora out? Su Hojlund…

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La Roma vola, oggi Inter-Napoli - La rassegna stampa dell'11 gennaio 2026; Inter-Napoli 2-2: cuore azzurro a San Siro, McTominay decisivo; Inter-Napoli non decide il campionato ma può pesarlo: il big match conta per la testa e anche oltre il risultato; Napoli-Verona 0-2 | Shock al Maradona: Frese di tacco, rigore Hellas ??.

“L’Inter ha paura del Napoli”: l’annuncio infiamma la sfida di San Siro - Le ultime Inter news in vista del match col Napoli registrano le parole di Scotto e Di Fusco sul match di San Siro ... interlive.it