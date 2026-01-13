Inter Lecce arbitro | l’AIA manda fischietto partenopeo

Per il recupero della 16ª giornata di Serie A tra Inter e Lecce, l’AIA ha ufficializzato l’arbitro Fabio Maresca, noto fischietto partenopeo. La designazione è stata confermata questa mattina, e la partita si svolgerà domani sera a San Siro. La scelta dell’arbitro rappresenta un elemento importante in vista di un incontro che promette determinazione e attenzione da entrambe le squadre.

Inter Lecce arbitro. Sono state confermate le indiscrezioni della mattinata: Fabio Maresca è stato designato per dirigere Inter-Lecce, recupero della 16ª giornata di Serie A in programma domani sera a San Siro. Il fischietto della sezione di Napoli sarà coadiuvato dagli assistenti Passeri e Di Gioia, con Gianluca Manganiello nel ruolo di quarto ufficiale. Al VAR opererà Lorenzo Maggioni, assistito da Daniele Chiffi. L'AIA ha inoltre ufficializzato il quadro completo delle designazioni arbitrali per tutti i recuperi di campionato in programma tra mercoledì e giovedì. Per Napoli-Parma (mercoledì alle 18.

#Calhanoglu salta Inter-Lecce, chi giocherà al suo posto in regia: da #Mkhitaryan a #Zielinski, le scelte di Chivu x.com

Barzaghi (Sky) - Avvicinamento insolito per l’Inter alla sfida di mercoledì contro il Lecce. Domani, vigilia della partita, niente allenamento. Chivu ha concesso il giorno libero. - facebook.com facebook

