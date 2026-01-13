L’Inter continua a rafforzare i propri legami con la Croazia, concentrandosi sul centrocampo. Attualmente in corso le trattative per Branimir Mlacic, con una prima offerta di 5 milioni di euro all’Hajduk Spalato. La società nerazzurra valuta attentamente questa operazione, nell’ottica di costruire una rosa competitiva e di investire sul futuro.

L’ Inter lavora sul futuro e intensifica l’asse con la Croazia. Avviata la trattativa per Branimir Mlacic: presentata una prima offerta da 5 milioni all’ Hajduk Spalato. Il dossier è aperto e non isolato. Oltre a Mlacic, i nerazzurri seguono Leon Jakirovi?, difensore mancino classe 2008 della Dinamo Zagabria. Centrale di 1,90, ha già assaggiato la prima squadra e ha collezionato minuti anche in Champions, a San Siro contro il Milan. La strategia è chiara: colpi di prospettiva. Per Mlacic l’idea è il prestito fino a giugno all’Hajduk; Jakirovi?, invece, potrebbe aggregarsi subito all’Under 23 guidata da Stefano Vecchi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, doppio asse con la Croazia: Mlacic e Jakirovi? nel mirino

