Inter Çalhano?lu | esami ok ma c’è risentimento al soleo

Hakan Çalhanoglu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica per valutare il problema muscolare al soleo accusato nel finale della partita contro il Napoli. Gli esami hanno dato esiti positivi, senza lesioni evidenti, anche se si registra un certo risentimento muscolare. Rimangono da monitorare le condizioni del centrocampista dell’Inter nel corso delle prossime ore e giorni.

Arrivano gli esiti degli esami per Hakan Çalhano?lu. Il centrocampista dell' Inter si è sottoposto in mattinata a risonanza magnetica dopo il problema muscolare accusato nel finale della gara contro il Napoli. Gli accertamenti hanno escluso lesioni gravi, ma hanno evidenziato un risentimento al muscolo soleo sinistro. La situazione resta sotto osservazione e verrà rivalutata nei prossimi giorni dallo staff medico nerazzurro. Filtra prudenza: nessun allarme immediato, ma tempi di recupero da definire. La gestione di Çalhano?lu sarà calibrata giorno per giorno.

