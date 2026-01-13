Inseguimento spericolato a Vicenza | 4 giovani arrestati dopo lo schianto al casello

Lunedì 12 gennaio a Vicenza, quattro giovani sono stati arrestati dopo un inseguimento con un’auto con targa francese, che ha terminato la fuga con uno schianto al casello autostradale. L’episodio è iniziato quando una volante della Polizia di Stato ha tentato di fermare un veicolo sospetto lungo Viale della Pace, dando così il via a un inseguimento ad alta velocità.

Nella mattinata di lunedì 12 gennaio, una volante della Polizia di Stato ha tentato di fermare un'auto con targa francese, sospettata di comportarsi in modo strano mentre percorreva Viale della Pace, una delle principali vie d'accesso a Vicenza. Alla vista degli agenti, il conducente ha accelerato improvvisamente, dando il via a una fuga ad alta velocità durata quasi cinque chilometri tra strade urbane, con numerose manovre pericolose mentre cercava di eludere il controllo. L'impatto al casello autostradale La fuga si è conclusa all'ingresso dell'autostrada A4, al casello di Vicenza Est, quando l'auto dei fuggitivi si è schiantata contro un furgone fermo per il pagamento del pedaggio.

