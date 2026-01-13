Insediato il Consiglio comunale dei ragazzi dell’Istituto Falcomatà -Archi

È stato ufficialmente insediato il Consiglio comunale dei ragazzi dell’Istituto Falcomatà-Archi. La cerimonia, svolta nel salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” e nell’aula consiliare “Piero Battaglia”, ha rappresentato un momento importante per coinvolgere i giovani nella vita civica. Questo evento segna l’avvio di un percorso di partecipazione e responsabilità, promuovendo il dialogo tra studenti e istituzioni locali.

Cerimonia di insediamento del Consiglio comunale dei ragazzi dell'Istituto "Falcomatà - Archi": la presentazione ufficiale che si è svolta nel salone dei Lampadari "Italo Falcomatà" e la proclamazione formale nell'aula consiliare "Piero Battaglia" hanno segnato un momento di forte valore.

