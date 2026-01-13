Inscena il furto dell' auto per ottenere il risarcimento dall' assicurazione | denunciato un uomo a Palmi

A Palmi, i carabinieri hanno denunciato un uomo sospettato di aver inscenato il furto della propria auto per ottenere un risarcimento dall'assicurazione. L'indagine ha rivelato il tentativo di truffa, impedendo che la richiesta di indennizzo venisse approvata. L'episodio evidenzia l'importanza di verificare attentamente ogni richiesta di risarcimento e di affidarsi alle procedure legali per evitare frodi.

Il genio del giorno, l’uomo che ha inscenato il furto della sua auto per evitare di andare a fare shopping con la moglie - Per molti uomini prendere la macchina e “imbarcarsi” in un viaggio con la propria moglie all’insegna dello shopping sfrenato, magari all’interno di quei centri commerciali affollatissimi e snervanti, ... blitzquotidiano.it

