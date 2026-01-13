Inscena il furto dell' auto per ottenere il risarcimento dall' assicurazione | denunciato un uomo a Palmi
A Palmi, i carabinieri hanno denunciato un uomo sospettato di aver inscenato il furto della propria auto per ottenere un risarcimento dall'assicurazione. L'indagine ha rivelato il tentativo di truffa, impedendo che la richiesta di indennizzo venisse approvata. L'episodio evidenzia l'importanza di verificare attentamente ogni richiesta di risarcimento e di affidarsi alle procedure legali per evitare frodi.
Avrebbe inscenato un furto per ottenere un risarcimento dalla compagnia assicurativa, ma il tentativo non è sfuggito ai controlli dei carabinieri della compagnia di Palmi, che nei giorni scorsi hanno denunciato un residente della zona.L’episodio è emerso durante un normale giro di controllo del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Simula il furto della sua auto per truffare l'assicurazione: denunciato 35enne straniero
Leggi anche: Il marito spara involontariamente al cane per difenderlo dai tassi: la moglie ottiene dall’assicurazione dell’animale domestico un risarcimento di 150 sterline
Udine, rompe il finestrino dell’auto e ruba la borsa: arrestato in flagranza.
Smonta la propria auto e denuncia un falso furto: denunciato in Calabria - Avrebbe simulato il furto della propria auto per ottenere un risarcimento assicurativo, ma è stato scoperto dai carabinieri della Compagnia di Palmi. zoom24.it
Il genio del giorno, l’uomo che ha inscenato il furto della sua auto per evitare di andare a fare shopping con la moglie - Per molti uomini prendere la macchina e “imbarcarsi” in un viaggio con la propria moglie all’insegna dello shopping sfrenato, magari all’interno di quei centri commerciali affollatissimi e snervanti, ... blitzquotidiano.it
Sono in forte aumento le #truffe attuate tramite il #furto dell'account #WhatsApp. I truffatori prendono il controllo del profilo di un tuo amico o familiare e ti scrivono fingendo un'emergenza per chiederti soldi. Come riconoscerla Ricevi un #messaggio d - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.