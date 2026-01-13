Inquinamento e gestione rifiuti 49 denunce dei carabinieri forestali nel 2025

Nel 2025, i carabinieri forestali di Bergamo hanno affrontato numerose sfide legate all'inquinamento e alla gestione dei rifiuti. Con 49 denunce, si evidenzia l'impegno costante delle forze dell'ordine nel tutelare l'ambiente e garantire il rispetto delle normative vigenti. Questo bilancio riflette l'importanza di un controllo continuo per preservare il territorio e promuovere pratiche sostenibili.

Il 2025 è stato un anno particolarmente impegnativo sul fronte inquinamenti e rifiuti per i carabinieri forestali di Bergamo. Prioritario è stato il contrasto a prassi illecite, che non solo deteriorano e squalificano il territorio, a volte anche insistenti su parchi naturali o aree ecologicamente significative come quelle perifluviali, ma che causano anche pregiudizio a tutte le aziende che gestiscono i rifiuti legalmente e che per questo rischiano di perdere capacità imprenditoriale a causa dei maggiori costi da sostenere. Degli 834 controlli effettuati, sono stati 46 i reati perseguiti con deferimento all’autorità giudiziaria di 49 persone; 84 invece gli illeciti amministrativi rilevati con sanzioni per un totale di 144mila euro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

