Inquinamento e gestione rifiuti 49 denunce dei carabinieri forestali nel 2025
Nel 2025, i carabinieri forestali di Bergamo hanno affrontato numerose sfide legate all'inquinamento e alla gestione dei rifiuti. Con 49 denunce, si evidenzia l'impegno costante delle forze dell'ordine nel tutelare l'ambiente e garantire il rispetto delle normative vigenti. Questo bilancio riflette l'importanza di un controllo continuo per preservare il territorio e promuovere pratiche sostenibili.
Il 2025 è stato un anno particolarmente impegnativo sul fronte inquinamenti e rifiuti per i carabinieri forestali di Bergamo. Prioritario è stato il contrasto a prassi illecite, che non solo deteriorano e squalificano il territorio, a volte anche insistenti su parchi naturali o aree ecologicamente significative come quelle perifluviali, ma che causano anche pregiudizio a tutte le aziende che gestiscono i rifiuti legalmente e che per questo rischiano di perdere capacità imprenditoriale a causa dei maggiori costi da sostenere. Degli 834 controlli effettuati, sono stati 46 i reati perseguiti con deferimento all’autorità giudiziaria di 49 persone; 84 invece gli illeciti amministrativi rilevati con sanzioni per un totale di 144mila euro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: Olio falso, rifiuti illeciti e frantoi abusivi: maxi operazione dei carabinieri forestali nel Chietino
Leggi anche: Rifiuti speciali abbandonati: doppio sequestro dei Carabinieri Forestali
Inquinamento e gestione rifiuti, 49 denunce dei carabinieri forestali nel 2025 - Sono stati 84 gli illeciti amministrativi rilevati con sanzioni per un totale di 144mila euro ... bergamonews.it
Bergamo, inquinamento e rifiuti abbandonati: 49 persone denunciate e multe per 144 mila euro - Il bilancio dell'attività dei carabinieri forestali: l'anno scorso effettuati 834 controlli ... bergamo.corriere.it
Radio Cina Internazionale. . Cina, al 96,5% percentuale acque di buona qualità in Striscia Economica Fiume Azzurro Negli ultimi dieci anni la Cina ha intensificato gli sforzi per il controllo dell'inquinamento in settori chiave quali la gestione delle acque reflue i - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.