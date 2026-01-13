Inquilini contro gli aumenti | Lavoratori e pensionati in crisi Sindaci intervenite sull’Imu

L'aumento dei canoni di locazione, determinato dai recenti Accordi locali per il canone concordato, ha ridotto le tutele per lavoratori e pensionati in affitto. In un contesto di crescenti difficoltà economiche, inquilini e sindaci si confrontano sulla necessità di interventi per arginare gli effetti degli aumenti e tutelare le famiglie più vulnerabili.

"I nuovi Accordi locali per il canone concordato hanno aumentato i canoni di locazione e diminuito le tutele per le famiglie di lavoratori e pensionati che vivono in affitto". È la denuncia del Sicet, il Sindacato Inquilini Milano. Uno strumento nato per tutelare gli inquilini in questi anni si è trasformato in un meccanismo che favorisce esclusivamente la rendita immobiliare. "Come avevamo già denunciato, questi accordi non sono stati pensati per proteggere chi vive in affitto, ma si stanno rivelando uno strumento favorevole solo alla rendita. Senza un confronto reale sui redditi dei lavoratori, si rischia solo di drogare il mercato", lamenta il Sicet ricordando che i Comuni dell’ambito rhodense (Rho, Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano, Pregnana, Settimo, Vanzago) avevano evidenziato questa anomalìa nero su bianco nel nuovo Piano dell’offerta abitativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

