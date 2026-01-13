Inps come funziona il nuovo Isee 2026 | dal valore della casa ai figli

Il nuovo Isee 2026 introduce alcune modifiche nel calcolo, tra cui l’aumento del valore dell’abitazione principale, che sale a 91. Questa revisione riguarda anche altri elementi come il patrimonio familiare e il numero di figli. Scoprire come funziona il nuovo Isee è importante per comprendere meglio le condizioni di accesso alle prestazioni sociali e alle agevolazioni.

Nel calcolo del nuovo Isee 2026 è previsto un aumento del valore dell'abitazione principale. Sale a 91.500 euro per la generalità dei nuclei familiari e a 120.000 euro per le famiglie residenti nei Comuni capoluogo delle città metropolitane. Leggi anche › Assegno Unico 2026, piccoli ritocchi e una novità: arriva il Portale della Genitorialità A questo si aggiungono 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. Rafforzate anche le maggiorazioni della scala di equivalenza Isee in base al numero di figli nel nucleo familiare.

