Inizio anno in salita per la Bcc Romagnolo | ko per 3-0 sul campo del Bellaria

Da cesenatoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'inizio dell’anno non sorride alla Bcc Romagnolo serie D femminile, che ha affrontato in trasferta l’Idea Volley Bellaria, terza in classifica. La squadra ha subito una sconfitta per 3-0, con set disputati con equilibrio. La partita ha evidenziato le sfide di inizio stagione, offrendo spunti di riflessione e opportunità di miglioramento per le prossime gare.

Inizio anno in salita per la Bcc Romagnolo serie D femminile, che in casa dell'Idea Volley Bellaria, terza forza del girone, esce sconfitta per 3-0 (25-17, 25-17, 25-23). Un risultato maturato al termine di una gara in cui il verdetto non è mai realmente sembrato in discussione.Fin dai primi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

