Infrastrutture e sostegno al commercio | Confcommercio incontra rappresentanti regionali

Confcommercio Pisa si riunisce con rappresentanti regionali per discutere le principali strategie di sostegno e sviluppo delle infrastrutture nel territorio. L'incontro mira a definire interventi concreti e condivisi per favorire la crescita economica e il miglioramento dei servizi, rafforzando il ruolo del commercio locale nel contesto regionale.

Pisa, 13 gennaio 2026 – Confcommercio Pisa incontra tutti gli assessori e i consiglieri regionali espressione della provincia di Pisa per definire le priorità di crescita e sviluppo del territorio. Si è tenuto presso la sede di via Chiassatello il confronto operativo organizzato e convocato dall'associazione di categoria leader sul territorio con l'obiettivo e l'ambizione di mettere realmente la Toscana costiera al centro dell'agenda politica regionale costituendo un tavolo di confronto permanente. Hanno partecipato all'incontro l'assessora Alessandra Nardini, l'assessore David Barontini e l'assessore Alberto Lenzi, i consiglieri regionali Federico Eligi, Irene Galletti, Massimiliano Ghimenti, Diego Petrucci e Matteo Trapani e il vicepresidente del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

