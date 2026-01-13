Aggiornamenti sulle condizioni di Alex Meret, portiere del Napoli, dopo il recente infortunio. Dopo la frattura del piede destro subito a ottobre, Meret ha riscontrato un altro problema che potrebbe influire sui suoi tempi di recupero. Ecco le ultime notizie sulle sue condizioni e le eventuali implicazioni per la squadra.

La sfortuna per Alex Meret non sembra andarsene. Dopo la frattura del piede destro, subita alla vigilia del match contro l’Inter a ottobre, l’estremo difensore ha subito un altro infortunio. Come comunicato dal club partenopeo, è arrivato un trauma distorsivo alla spalla destra, che rimette ai box il portiere degli azzurri. Infortunio Meret, ancora incerti i tempi di recupero. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i tempi di recupero per Meret sono ancora incerti. Il portiere, infortunatosi negli scorsi giorni, dovrà sottoporsi prossimamente a nuovi controlli per chiarire quando potrà tornare disponibile per Antonio Conte e per il Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Infortunio Meret, cosa filtra sulle condizioni del portiere del Napoli

