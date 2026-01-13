Infortunio Ismajli stop per il difensore durante Roma Torino | le condizioni e quanto potrebbe rimanere fuori

Durante la partita tra Roma e Torino, il difensore Ismajli ha subito un infortunio che potrebbe costringerlo a rimanere fuori per alcune settimane. Le sue condizioni sono ancora da valutare, e si attendono aggiornamenti sulle possibili tempistiche di recupero. La squadra dovrà quindi fare affidamento sulle alternative in difesa nelle prossime gare, in attesa di ulteriori esami medici.

Infortunio Ismajli, si ferma il difensore durante Roma Torino: le condizioni e quali partite potrebbe saltare Una nota stonata risuona nell’ambiente granata nella sfida contro la Roma. A preoccupare lo staff tecnico del Torino è l’infermeria. Ardian Ismajli è stato costretto ad alzare bandiera bianca anzitempo, uscendo dal terreno di gioco dolorante e con un’espressione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

