Infortunio Ismajli stop per il difensore durante Roma Torino | le condizioni e quanto potrebbe rimanere fuori

Durante la partita tra Roma e Torino, il difensore Ismajli ha subito un infortunio che potrebbe costringerlo a rimanere fuori per alcune settimane. Le sue condizioni sono ancora da valutare, e si attendono aggiornamenti sulle possibili tempistiche di recupero. La squadra dovrà quindi fare affidamento sulle alternative in difesa nelle prossime gare, in attesa di ulteriori esami medici.

Roma-Torino: infortunio Ismajli, problemi alla caviglia - Durante il secondo tempo dell'ottavo di finale di Coppa Italia tra giallorossi e granata il difensore albanese è rimasto coinvolto in un contrasto di gioco con Celi ... msn.com

«Alle 20. 45 ci giochiamo tanto, serve attenzione dal primo all’ultimo minuto. » Torino e Udinese si affrontano stasera all’Olimpico Grande Torino. Baroni decide di affidarsi a Paleari in porta; davanti a lui Ismajli, Maripan e Coco formano il terzetto difensivo. A c - facebook.com facebook

