Infortunio Ismajli stop per il difensore durante Roma Torino | le condizioni e quanto potrebbe rimanere fuori
Durante la partita tra Roma e Torino, il difensore Ismajli ha subito un infortunio che potrebbe costringerlo a rimanere fuori per alcune settimane. Le sue condizioni sono ancora da valutare, e si attendono aggiornamenti sulle possibili tempistiche di recupero. La squadra dovrà quindi fare affidamento sulle alternative in difesa nelle prossime gare, in attesa di ulteriori esami medici.
Infortunio Ismajli, si ferma il difensore durante Roma Torino: le condizioni e quali partite potrebbe saltare Una nota stonata risuona nell’ambiente granata nella sfida contro la Roma. A preoccupare lo staff tecnico del Torino è l’infermeria. Ardian Ismajli è stato costretto ad alzare bandiera bianca anzitempo, uscendo dal terreno di gioco dolorante e con un’espressione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Infortunio Ismajli, si ferma il difensore durante Roma Torino: le condizioni e quali partite potrebbe saltare - Infortunio Ismajli, si ferma il difensore durante Roma Torino: le condizioni e quali partite potrebbe saltare Una nota stonata risuona nell’ambiente granata nella sfida contro la Roma. calcionews24.com
Roma-Torino: infortunio Ismajli, problemi alla caviglia - Durante il secondo tempo dell'ottavo di finale di Coppa Italia tra giallorossi e granata il difensore albanese è rimasto coinvolto in un contrasto di gioco con Celi ... msn.com
«Alle 20. 45 ci giochiamo tanto, serve attenzione dal primo all’ultimo minuto. » Torino e Udinese si affrontano stasera all’Olimpico Grande Torino. Baroni decide di affidarsi a Paleari in porta; davanti a lui Ismajli, Maripan e Coco formano il terzetto difensivo. A c - facebook.com facebook
