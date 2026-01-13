informativa di tajani su venezuela e crans montana

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fornito un aggiornamento in Senato sulla situazione in Venezuela, sottolineando l’importanza di mantenere un ruolo attivo nel paese. Tajani ha ribadito l’impegno dell’Italia nel sostenere le imprese italiane presenti in Venezuela, confermando la volontà di contribuire alla stabilità e allo sviluppo economico della regione.

Sulla situazione di Caracas informativa in Senato del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che assicura: vogliamo continuare a essere protagonisti in Venezuela con le nostre imprese. Poi le parole sulla strage di Crans Montana: l’Italia si costituirà parte civile. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

