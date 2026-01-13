Influenza i dati sulla variante K | cosa succede ora con la riapertura delle scuola

L’analisi dei dati sulla variante K dell’influenza, raccolti nelle ultime due settimane tramite il sistema RespiVirNet, indica una diminuzione dei casi. Con la riapertura delle scuole, è importante monitorare costantemente l’andamento della diffusione. Queste informazioni aiutano a valutare eventuali misure di prevenzione e a mantenere un quadro aggiornato sulla situazione epidemiologica.

