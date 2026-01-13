Influenza i dati sulla variante K | cosa succede ora con la riapertura delle scuola
L’analisi dei dati sulla variante K dell’influenza, raccolti nelle ultime due settimane tramite il sistema RespiVirNet, indica una diminuzione dei casi. Con la riapertura delle scuole, è importante monitorare costantemente l’andamento della diffusione. Queste informazioni aiutano a valutare eventuali misure di prevenzione e a mantenere un quadro aggiornato sulla situazione epidemiologica.
Nelle ultime due settimane di monitoraggio, il sistema RespiVirNet mostra una riduzione dei casi dell'influenza. Tuttavia, secondo gli esperti potrebbe essere un calo solo apparente dovuto a una serie di fattori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
