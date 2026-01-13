Inflazione sotto controllo e meno tasse Patrignani | A Cesena l' obiettivo è una crescita dell' 1%

Confcommercio Cesena evidenzia che, con l'inflazione sotto controllo e una riduzione delle tasse, il territorio ha le condizioni per una crescita dell'1%. Patrignani sottolinea come questi elementi possano favorire un nuovo impulso ai consumi locali, offrendo opportunità di sviluppo sostenibile e rafforzamento dell’economia in un contesto di stabilità.

A dicembre l’inflazione rialza la testa. E tornano ad accelerare i prezzi del carrello della spesa: stangata sul cibo - I prezzi del carrello della spesa salgono al 2,2%, con un aggravio di 241 euro annui per una famiglia con due figli ... ilfattoquotidiano.it

Inflazione: prezzi sotto controllo, domanda debole ma in ripresa (Confcommercio) - Il moderato incremento registrato dall'inflazione nel mese di dicembre, dopo un trimestre di riduzioni congiunturali dei prezzi al consumo, è un dato in linea con gli andamenti storici s ... milanofinanza.it

Secondo la presidente del Consiglio Meloni, i salari sono tornati a crescere più dell’inflazione sotto il suo governo. Aumenti di questo tipo c’erano però stati anche con governi precedenti. x.com

In discesa anche il carovita core, al netto di energia e cibo, e quello nei servizi. L’inflazione potrebbe scendere nei prossimi mesi sotto l’obiettivo Bce, rendendo possibili nuovi tagli dei tassi - facebook.com facebook

