Inflazione sotto controllo e meno tasse Patrignani | A Cesena l' obiettivo è una crescita dell' 1%
Confcommercio Cesena evidenzia che, con l'inflazione sotto controllo e una riduzione delle tasse, il territorio ha le condizioni per una crescita dell'1%. Patrignani sottolinea come questi elementi possano favorire un nuovo impulso ai consumi locali, offrendo opportunità di sviluppo sostenibile e rafforzamento dell’economia in un contesto di stabilità.
Ci sono le premesse per un nuovo slancio ai consumi nel territorio cesenate. Lo afferma Confcommercio cesenate. Dopo la frenata dei mesi precedenti, a dicembre l'inflazione inverte la marcia registrando un aumento dello 0,2% su base mensile e dell'1,2% su base annua (a novembre si era avuto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
