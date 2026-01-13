Indonesia’s Prabowo affirms commitment to new capital city in first visit as president
Il presidente indonesiano Prabowo Subianto ha confermato il suo impegno nel progetto di nuova capitale, un investimento di circa 32 miliardi di dollari. Durante la sua prima visita ufficiale nel ruolo, ha ribadito l'importanza di questo sviluppo per il futuro del paese, sottolineando l’intenzione di procedere con il piano e di garantire una pianificazione sostenibile.
JAKARTA, Jan 13 (Reuters) - Indonesia’s Prabowo Subianto reiterated his commitment to a $32 billion project to build the country’s new capital city as he made his first o. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: Italian PM Meloni to visit South Korea for summit with President Lee
Leggi anche: South Korea’s President Lee to visit Japan for a summit with PM Takaichi
Hastomo Tri Prabowo (@hastt) - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.