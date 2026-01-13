Indonesia’s Prabowo affirms commitment to new capital city in first visit as president

Il presidente indonesiano Prabowo Subianto ha confermato il suo impegno nel progetto di nuova capitale, un investimento di circa 32 miliardi di dollari. Durante la sua prima visita ufficiale nel ruolo, ha ribadito l'importanza di questo sviluppo per il futuro del paese, sottolineando l’intenzione di procedere con il piano e di garantire una pianificazione sostenibile.

