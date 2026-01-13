Incredibile da Manchester | lo United ha provato a riprendere McTominay! Il retroscena

Secondo recenti indiscrezioni, il Manchester United avrebbe tentato di riacquistare Scott McTominay dal Napoli. La notizia, riportata da Repubblica, svela un possibile interesse del club inglese a riporterlo in Premier League, dopo il suo trasferimento in Italia. Questa vicenda rappresenta un esempio di come i club monitorino costantemente le opportunità di rafforzamento e rientri di giocatori già noti nel panorama internazionale.

Scott McTominay è al centro di un interessante retroscena di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Repubblica, il Manchester United avrebbe provato a riportare il centrocampista in Inghilterra, dopo il suo passaggio al Napoli. La notizia arriva in un momento decisivo della stagione, con McTominay che sta ricoprendo un ruolo fondamentale nel club partenopeo. Tuttavia, la proposta dello United potrebbe non bastare a scalfire la determinazione della società azzurra, che sembra intenzionata a tenere stretto il giocatore. Il tentativo del Manchester United. Il Manchester United ha sondato il terreno per riportare McTominay a casa, un tentativo a sorpresa, nonostante il valore del giocatore e la sua crescita recente.

