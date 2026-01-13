Incidente spaventoso sulla statale code chilometriche Soccorsi sul posto

Un incidente lungo la statale ha causato lunghe code e disagi ai pendolari tra la Brianza e l’Alto Lario. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. La viabilità resta compromessa, e si consiglia di valutare percorsi alternativi per ridurre i tempi di viaggio. La situazione sarà monitorata e aggiornata nelle prossime ore.

Screenshot L'inizio della settimana si conferma un vero e proprio calvario per i pendolari che percorrono l'arteria principale tra la Brianza e l'Alto Lario. Una nuova mattinata di passione ha colpito chi viaggia lungo la Statale 36 in direzione nord, trasformando il tragitto verso Lecco in una trappola di lamiera. A innescare il caos viabilistico è stato un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 8.30 sul tratto del cosiddetto Terzo Ponte, precisamente in corrispondenza dello svincolo di uscita per il Bione e la zona di Rivabella. Sebbene le prime informazioni filtrate dai soccorritori rassicurino sul fatto che il sinistro "non sarebbe grave", l'impatto sulla circolazione è stato immediato e devastante, paralizzando una delle direttrici più trafficate del territorio proprio nell'orario di punta.

