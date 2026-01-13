Incidente mortale a Vespolate | è Massimo Ranghino il pedone travolto dall’auto ribaltata
Nella giornata di oggi a Vespolate si è verificato un incidente che ha coinvolto un pedone, Massimo Ranghino, rimasto vittima dopo essere stato travolto da un’auto ribaltata. L’uomo, che stava camminando sul marciapiede, è stato colpito durante lo scontro tra due veicoli. Le autorità sono intervenute per chiarire le cause dell’accaduto e gestire la situazione.
Stava camminando sul marciapiede, quando due auto si sono scontrate e una delle due, ribaltandosi, lo ha travolto.Ha perso la vita così Massimo Ranghino, 59enne di Vespolate che nel pomeriggio di ieri, lunedì 12 gennaio, è stato schiacciato contro un muro all'incrocio tra Corso Cavour e via 25. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
