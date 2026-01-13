Incidente mortale a Vespolate | è Massimo Ranghino il pedone travolto dall’auto ribaltata

Da novaratoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi a Vespolate si è verificato un incidente che ha coinvolto un pedone, Massimo Ranghino, rimasto vittima dopo essere stato travolto da un’auto ribaltata. L’uomo, che stava camminando sul marciapiede, è stato colpito durante lo scontro tra due veicoli. Le autorità sono intervenute per chiarire le cause dell’accaduto e gestire la situazione.

Stava camminando sul marciapiede, quando due auto si sono scontrate e una delle due, ribaltandosi, lo ha travolto.Ha perso la vita così Massimo Ranghino, 59enne  di Vespolate che nel pomeriggio di ieri, lunedì 12 gennaio, è stato schiacciato contro un muro all'incrocio tra Corso Cavour e via 25. 🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

Leggi anche: Incidente mortale a Vespolate: schianto tra due auto, una si ribata e travolge e uccide un pedone

Leggi anche: Napoli, incidente stradale a Fuorigrotta: pedone travolto e schiacciato dalle auto, è grave

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

incidente mortale vespolate 232Scontro tra auto a Vespolate, una delle vetture coinvolte si ribalta e schiaccia un passante: morto 59enne - Una delle vetture si &#232; ribaltata e ha schiacciato un pedone di 59 anni ... fanpage.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.