Incidente dopo la scuola Quindicenni investite appena scese dal bus Politraumi e paura

Dopo l’uscita da scuola, tre quindicenni sono state coinvolte in un incidente lungo via Fiorentina a Ponte alla Pergola, Pistoia. Sono state investite da una Fiat Panda e trasportate in ospedale in condizioni di policontusione. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra familiari e residenti, evidenziando l’importanza di interventi sulla sicurezza stradale in zona.

PISTOIA Erano appena scese dall'autobus che le riportava a casa dopo la mattinata di studio in una delle scuole della città quando, per cause che dovranno essere accertate nelle prossime ore, tre adolescenti di quindici e sedici anni sono state investite da una Fiat Panda lungo la via Fiorentina, a Ponte alla Pergola, all'altezza dell'incrocio tra via del Malallevo e via del Crociale. Sono stati attimi concitati e di apprensione quelli che si sono vissuti ieri, intorno alle ore 12.30, con le tre ragazzine che sono state subito portate d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale San Jacopo, rispettivamente in codice rosso, giallo e verde.

