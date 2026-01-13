Incidente con i carabinieri 6 feriti

Un incidente si è verificato coinvolgendo un’auto dei carabinieri, con sei persone rimaste ferite. Secondo quanto appreso, un veicolo, forse uscito da uno stop senza rispettare la precedenza, avrebbe urtato l’auto delle forze dell’ordine, che procedeva con sirena accesa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità per chiarire la dinamica dell’incidente.

L’auto radio dei carabinieri che procede in sirena a tutta velocità, una macchina che forse esce da uno stop senza dare precedenza e urta quella dei militari. Una carambola che si innesca, una seconda automobile “civile“ che viene coinvolta negli urti a catena. Momenti di grande tensione e paura ieri in tarda mattinata. Erano le 12.52 quando una berlina dei carabinieri lanciata “in sirena“ per un intervento urgente è stata urtata in via Monte Cervino, mentre procedeva diretta verso la via Sempione. Da qui l’urto di un seconda vettura (due utilitarie Citroen di media cilindrata). Grande botta, grande spavento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente con i carabinieri, 6 feriti Leggi anche: Grave incidente stradale lungo la Casilina, due carabinieri feriti Leggi anche: Incidente in viale Lazio, scontro all'incrocio tra una gazzella dei carabinieri e un'auto: tre feriti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Incidente con i carabinieri, 6 feriti; Incidente in viale Lazio, scontro all'incrocio tra una gazzella dei carabinieri e un'auto: tre feriti; Carabinieri corrono verso un incendio e si schiantano contro due auto a un incrocio a Monza: 6 feriti; Incidente a Civitavecchia: vettura ribaltata dopo scontro tra automobilisti, due feriti. Incidente con i carabinieri, 6 feriti - L’auto radio dei carabinieri che procede in sirena a tutta velocità, una macchina che forse esce da uno stop senza dare precedenza e urta quella dei militari. ilgiorno.it

Carabinieri corrono verso un incendio e si schiantano contro due auto a un incrocio a Monza: 6 feriti - I carabinieri del Comando provinciale di Monza si sono scontrati con due auto mentre correvano verso un incendio ... fanpage.it

Incidente tra un’auto dei carabinieri e una BMW a Palermo, due militari feriti. La vicinanza di NSC Sicilia ai colleghi coinvolti - Uno dei militari ha riportato fratture e lesioni, mentre l'altro ha subito un trauma cranico commotivo e altre gravi ferite L'incidente ha evidenziato i rischi quotidiani che uomini e donne in divisa ... lavocedellisola.it

INCIDENTE PER TRA I CARABINIERI E DUE AUTO: CI SONO FERITI - MONZA

Sei persone, tra cui due carabinieri, sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale La pattuglia stava procedendo a sirene e lampeggianti accesi verso un incendio quando, all'altezza di un incrocio, si è schiantata con la parte anteriore contro una vettur - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.