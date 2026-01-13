Incidente a Dormelletto | trattore esce di strada e finisce in bilico sul guard rail
Nel pomeriggio di ieri, lunedì 12 gennaio, a Dormelletto si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un trattore uscito di strada e rimasto in bilico sul guard rail, tra la strada provinciale 30 e via Giovanni Pascoli. L’evento ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e gestire la situazione. Nessuna informazione su feriti o danni significativi è stata ancora resa nota.
Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, lunedì 12 gennaio, a Dormelletto, dove un trattore è uscito di strada ed è finito in bilico sul guard rail, tra la strada provinciale 30 e la via Giovanni Pascoli.É successo intorno alle 15: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arona, che. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
