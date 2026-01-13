Incendio alla stazione Termini | cavo elettrico in fiamme

Lunedì 12 gennaio, alla stazione Termini di Roma, si è verificato un principio di incendio causato da un cavo elettrico in fiamme. L’incidente si è verificato poco prima delle 19:00, con fumo visibile in un pozzetto tra i binari 18 e 19. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei passeggeri. Nessun ferito è stato segnalato.

Principio d'incendio alla stazione Termini di Roma. A far scattare l'allarme poco prima delle 19:00 di lunedì 12 gennaio del fumo fuoriuscito da un pozzetto dove passano i cavi elettrico tra il binario 18 e 19. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia ferroviaria che hanno cominciato.

