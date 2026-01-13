Incendio al Laurentino 38 | appartamento in fiamme il rogo partito da una stufetta

Lunedì 12 gennaio, un incendio si è sviluppato nel quartiere Laurentino 38, interessando un appartamento. Le fiamme sono originate da una stufetta, causando danni all’interno dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Non si registrano feriti. L’incidente evidenzia l’importanza di utilizzare correttamente gli apparecchi di riscaldamento domestico.

Incendio al Laurentino 38 dove le fiamme sono divampate in un appartamento nella serata di lunedì 12 gennaio. Sul posto sono intervenuti i pompieri e le forze dell'ordine.Le lingue di fuoco, secondo i primi accertamenti, sarebbero partite da una stufetta che si trovava nella camera da letto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Due incendi in appartamenti a Roma, al Laurentino e in Prati - Ieri sera, poco dopo le 21, i Carabinieri della Stazione di Roma Cecchignola e quelli del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti in via De Rubertis, zona Laurentino 38, per la segnalazione di un ...

