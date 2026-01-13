Incendio a Novara a fuoco appartamento in via Casorati

Nella serata di ieri, lunedì 12 gennaio, si è verificato un incendio in via Casorati a Novara. Intorno alle 22, un appartamento di un condominio è stato interessato dalle fiamme, le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere il rogo e garantire la sicurezza.

Incendio a Novara nella serata di ieri, lunedì 12 gennaio.É successo poco dopo le 22 in via Casorati, dove per cause ancora da chiarire l'appartamento all'interno di un condominio ha preso fuoco.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale di Novara, che sono riusciti a.

